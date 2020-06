Actualidade

A historiadora de arte Ana Mântua, antiga coordenadora da Casa-Museu Anastácio Gonçalves, em Lisboa, vai assumir a direção do Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, anunciou hoje a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Em comunicado, a DGPC realça que a nomeação é feita em regime de substituição até estar terminado o concurso público internacional para o cargo, recentemente aberto.

Ana Mântua substitui Maria João Vasconcelos, que esteve à frente do museu desde 2006 e agora se aposentou.