Covid-19

O secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, afirmou hoje que o investimento candidatado das empresas para a readaptação das atividades produtivas, no âmbito da pandemia de covid-19, ronda os 730 milhões de euros.

João Neves falava numa audição na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças dos secretários de Estado do Ministério da Economia e da Transição Digital, no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento de Estado suplementar para 2020.

O governante destacou o "reforço muito substancial" de fundos às empresas e salientou a reorientação das empresas à nova situação da pandemia, colocando à disposição dos portugueses produtos de combate à covid-19, o que incluiu a produção de ventiladores, máscaras, gel, entre outros produtos.