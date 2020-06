Covid-19

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) prolongou as moratórias dos créditos hipotecários até março e dos créditos não hipotecários até junho de 2021, mas apenas para clientes que não tenham condições de acesso às moratórias públicas.

Em abril, os bancos membros da direção da APB - CGD, BCP, Santander Totta, BPI, Novo Banco, Crédito Agrícola, Montepio e BIG - acordaram moratórias de crédito complementares às moratórias legais decididas pelo Governo.

Acompanhando a extensão das moratórias do Governo, a APB informou hoje que decidiu estender o prazo das moratórias do crédito hipotecário até 31 de março de 2021 e o prazo das moratórias do crédito não hipotecário até 30 de junho de 2021.