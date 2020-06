Actualidade

O conselho de assessores do Governo alemão, composto pelos denominados "cinco sábios", prevê que o PIB se contraia 6,5% este ano e que a economia alemã só volte aos níveis pré-pandemia em 2022, foi hoje anunciado.

Num relatório, hoje divulgado, os sábios pioram a previsão apresentada no final de março de uma forma significativa, quando delinearam três cenários possíveis, dos quais os mais pessimistas previam uma queda abrupta em forma de V, com uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) até 5,4% no vértice.

"Espera-se que a pandemia da covid-19 produza a pior recessão económica desde a fundação da República Federal da Alemanha. No entanto, esperamos que a recuperação comece já no verão", afirmou o presidente do conselho, Lars P. Feld, de acordo com o comunicado divulgado.