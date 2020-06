Actualidade

O Bloco de Esquerda quer que no próximo ano letivo as turmas, desde o pré-escolar até ao secundário, tenham no máximo 20 alunos, segundo um projeto de lei que será discutido na quarta-feira no parlamento.

Os deputados vão debater uma proposta do BE que apresenta orientações de organização da escola no que toca à dimensão das turmas e o número máximo de alunos por professor durante o próximo ano letivo "ou enquanto durar a necessidade de distanciamento físico provocada pela pandemia de covid-19.

Lembrando que as desigualdades aumentaram com o ensino à distância, imposto em meados de março a todos os alunos, o BE volta a defender a necessidade de regressar ao ensino presencial.