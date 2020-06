Actualidade

O tenista sérvio Novak Djokovic testou positivo à covid-19, juntando-se a três outros jogadores - Dimitrov, Coric e Troicki - que participaram no torneio de exibição Adria Tour e também foram infetados, informou hoje o número um mundial.

"Novak Djokovic testou positivo à covid-19", refere o comunicado divulgado pelo 'staff' do líder do 'ranking' ATP, acrescentando que o sérvio, responsável pela organização do Adria Tour, "não tem sintomas".

O resultado do jogador acontece depois de a doença ter sido diagnosticada ao búlgaro Grigor Dimitrov, o que levou a que fosse cancelada a final do torneio nos Balcãs, e, posteriormente, ao croata Borna Coric e ao sérvio Viktor Troicki.