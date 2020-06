Covid-19

O Governo dos Açores aprovou hoje a proposta de orçamento suplementar, que prevê um reforço de 150 milhões de euros para capacitar o Serviço Regional de Saúde e responder às "necessidades económicas e sociais" provocadas pela covid-19.

As conclusões do Conselho do Governo realizado na segunda-feira à noite foram apresentadas hoje pelo secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, durante a visita estatutária do executivo açoriano à ilha do Corvo.

"É garantido um reforço no investimento público na ordem dos 150 milhões de euros, comparativamente à primeira alteração ao plano para 2020, materializando-se um reforço financeiro em vários setores", declarou o governante.