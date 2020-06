Actualidade

O secretário-geral do PCP rejeitou hoje acompanhar o PAN na imposição de um período de nojo entre Governo e Banco de Portugal, mas apontou como verdadeiro problema que este organismo seja "uma sucursal" do Banco Central Europeu (BCE).

"Esta discussão está toda ao contrário, o que era fundamental era perceber se vamos ter um Banco de Portugal que firme a soberania na sua ação ou se temos uma sucursal do BCE (...) Mais do que discutir a pessoa ou o perfil, sem resposta a esta questão central bem podemos lá pôr um verdadeiro artista, que teria sempre de cumprir as ordens do BCE", afirmou Jerónimo de Sousa, questionado pelos jornalistas, à saída de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O líder comunista disse ainda não ter qualquer convocatória da parte do Governo para uma reunião sobre este assunto e, questionado sobre o diploma do PAN que está a ser discutido no parlamento na especialidade, manifestou a discordância do PCP.