Moçambique/Ataques

As autoridades moçambicanas abateram seis membros dos grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado e identificaram uma vala comum com corpos dos insurgentes em Mocímboa da Praia, disse hoje à Lusa fonte do Ministério da Defesa.

Os seis indivíduos terão sido abatidos ao longo da estrada Nacional Número 380, no Domingo, durante as operações de patrulha realizadas pelas Forças de Defesa e Segurança em Mocímboa da Praia, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Na ocasião, segundo a fonte do Ministério da Defesa, as Forças de Defesa e Segurança encontraram na região uma vala comum com um número não divulgado de corpos e que se suspeita que sejam de insurgentes abatidos pelas forças governamentais em março, quando os grupos invadiram Mocímboa da Praia.