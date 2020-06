Covid-19

O Santuário de Fátima anunciou hoje que há registo de 24 positivos à covid-19 na instituição, depois de realizados 334 testes a todos os colaboradores e coralistas daquela organização religiosa.

"Terminados os testes a todos os colaboradores e aos coralistas do Santuário de Fátima, num total de 334 pessoas testadas, confirmam-se 24 casos positivos à covid-19. Todos os casos têm ligação ao coro do Santuário e os colaboradores da Instituição não têm qualquer contacto com os peregrinos. Os pacientes infetados encontram-se em casa, com o devido acompanhamento, e não inspiram, até à data, especiais cuidados. A todos desejamos uma rápida recuperação", refere uma nota de imprensa do Santuário enviada à agência Lusa.

No domingo, o Santuário tinha anunciado a existência de 16 colaboradores internos e externos infetados com covid-19.