O presidente do Governo da Madeira concorda com a "injeção" de 1,2 mil milhões de euros na TAP, porque o mesmo já foi feito por outros governos, mas alerta que não pode representar um "cheque em branco" à transportadora.

"Acho que faz sentido esta injeção de capital, porque todas as companhias aéreas, KLM, a Lufthansa, todas receberam apoios do Estado. O que é importante é que esse apoio não seja um cheque em branco", declarou Miguel Albuquerque aos jornalistas à margem da visita que efetuou hoje às instalações do Aquaparque, um espaço de lazer no concelho de Santa Cruz.

Sobre o anúncio de uma reunião agendada para sexta-feira solicitada pela administração da TAP para definir as rotas da companhia para a Madeira, feito hoje pelo matutino Jornal da Madeira, o governante madeirense sublinhou ser importante "estabelecer uma parceria com a companhia aérea".