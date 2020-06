Incêndios

A Cultura pode levar os portugueses a refletir sobre os incêndios e outras questões ambientais, defendeu hoje a ministra da tutela, Graça Fonseca, em Penacova, na apresentação de um projeto-piloto nesta área com um investimento de 185 mil euros.

"Este é um projeto para alterar comportamentos", disse a ministra da Cultura na cerimónia de assinatura de quatro protocolos de colaboração entre as direções regionais de Cultura do Norte, Centro, Algarve e Alentejo, e a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF).

Graça Fonseca, que intervinha numa cerimónia ao ar livre, na Pérgula Raul Lino, cujo centenário está a ser comemorado pela Câmara Municipal de Penacova, no distrito de Coimbra, salientou que "as artes já mudaram várias vezes o curso do mundo".