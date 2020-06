Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) da Guiné-Bissau intercetou em Marrocos seis raparigas guineenses que estavam a ser levadas para um país asiático para prostituição, disse hoje à Lusa o secretário-executivo da Associação Amigos da Criança (AMIC).

Laudolino Medina assinalou que a operação contou com a colaboração da Interpol e que as raparigas foram encaminhadas de regresso a Bissau, entregues à AMIC durante alguns dias e já se encontram com as respetivas famílias.

A operação ocorreu há duas semanas, num aeroporto de Marrocos, precisou Medina.