Covid-19

O presidente da Câmara do Fundão reivindicou hoje a realização de testes às pessoas que saem das diferentes instalações do Instituto Português de Oncologia (IPO) para travar o surto que se está a propagar e que classificou como um "problema nacional".

"Há aqui um problema que é reconhecido e que tem reflexos em várias zonas do país. Portanto, é preciso tomar medidas e, se de facto as pessoas são testadas à entrada dessas estruturas, também não deveria sair ninguém sem um teste ou, então, com a comunicação com as autoridades de saúde locais para que possam fazer um teste preventivo passado alguns dias", defendeu.

Paulo Fernandes falava na conferência de imprensa que realizou hoje para fazer um ponto da situação no município, depois de, no fim de semana se ter registado naquele concelho um caso de contágio com cinco pessoas da mesma família.