Um membro do Comité de Ética da Saúde na Guiné-Bissau, Mouhammed Ahmed, explicou hoje à Lusa que os testes com a vacina da poliomielite servem para perceber se esta aumenta a imunidade em pessoas infetadas com a covid-19.

Secretário permanente do Comité de Ética, Ahmed falou à Lusa após a polémica instalada no país por causa de um estudo com a utilização da vacina contra a poliomielite que será realizado pelo projeto de Saúde de Bandim.

O estudo vai englobar 3.400 cidadãos guineenses e, segundo o secretário do Comité de Ética, visará determinar se a vacina contra a poliomielite tem propriedades ou não para aumentar a imunidade em pessoas em caso de contaminação com a covid-19.