Actualidade

Os pedidos de asilo em Portugal aumentaram 45,3% no ano passado face a 2018, ascendendo a 1.849, a maioria de homens, jovens e provenientes do continente africano, segundo o relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA) hoje apresentado.

O RIFA precisa que os 1.849 pedidos de asilo, o valor mais alto desde 2015, incluem os referentes ao mecanismo de recolocação no âmbito dos compromissos nacionais assumidos com a União Europeia, designadamente o acolhimento de migrantes resgatados do Mediterrâneo e acolhimento de refugiados no âmbito de um processo de reinstalação da UE.

De acordo com o relatório, apresentado hoje numa cerimónia comemorativa do 44.º aniversário do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), dos 1.849 pedidos de asilo, 1.428 foram feitos no país e 406 nos postos de fronteira.