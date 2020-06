Actualidade

Cientistas nos Estados Unidos criaram um medicamento que é capaz de ajudar a eliminar os últimos vestígios do VIH "escondidos" no organismo humanos, ativando-os sem causar uma resposta avassaladora do sistema imunitário.

O Ciapavir afigura-se como uma cura funcional para as pessoas infetadas com o VIH usando a técnica "choque e morte", acordando o vírus latente sem estimular uma resposta imunitária que pode ser fatal e atacando-o depois com anticorpos capazes de o neutralizar ou com células imunitárias modificadas que destroem as que estão infetadas.

"Tentativas anteriores de usar a técnica 'choque e morte' usavam medicamentos para outros fins adaptados e não resultaram na reativação do VIH latente, afirmou a investigadora Rowena Johnston, da Fundação para a Investigação da Sida.