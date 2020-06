Covid-19

O Fundo Monetário Internacional (FMI) piorou hoje a previsão de recessão para o Brasil, antecipando agora um crescimento negativo de 9,1%, que é 3,8 pontos percentuais pior do que os 5,3 estimados em abril.

De acordo com a atualização das Perspetivas Económicas Mundiais, divulgadas hoje em Washington, o FMI antevê que a região da América Latina caia 9,4%, sustentada pela queda de 9,1% no Brasil e de 10,5% no México.

A nível mundial, o FMI prevê uma contração de 4,9%, o que é 1,9 pontos mais baixo que a estimativa de abril.