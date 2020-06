Actualidade

Lisboa, 23 jun 2020 (Lusa) -- Espetáculos musicais de Luísa Sobral, Luca Argel e Chassol, e adaptações teatrais de "Amado Monstro" e de "Ricardo III" são algumas propostas para a temporada 2020/2021 do Teatro da Trindade INATEL, em Lisboa, que abre com o musical "Chicago".

De acordo com a programação para o período de setembro de 2020 a janeiro de 2021 do Trindade, hoje divulgada no 'site' do teatro, vão ser retomadas as representações do musical "Chicago", de Fred Ebb e Bob Fosse, encenado por Diogo Infante, com música de John Kander, de 02 de setembro a 01 de novembro.

Entre 10 de setembro e 25 de outubro, será apresentado o espetáculo "Amado monstro", adaptação do romance homónimo do espanhol Javier Tomeo, com encenação de João Didelet e Marcantonio del Carlo, que também interpretam.