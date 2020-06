Actualidade

O saldo da dívida direta do Estado era de 260.569 milhões de euros em 31 de maio, tendo aumentado 0,5% face ao mês anterior, indicou hoje a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

De acordo com o IGCP, aquele aumento ficou a dever-se à subida do saldo em obrigações do tesouro (dívida de médio e longo prazos) em 1.758 milhões de euros, para o qual contribuíram as emissões da OT 2,875% OUT2025 [com maturidade em outubro de 2025], no valor nominal de 887 milhões de euros, e da OT 0,475% OUT2030 [maturidade em outubro de 2030], com o valor nominal de 871 milhões de euros.

O saldo dos Bilhetes do Tesouro (BT, dívida de curto prazo) registou uma redução de 209 milhões de euros, apesar dos dois leilões de BT realizados, nos montantes de 905 milhões (na linha a seis meses [e com maturidade em 20 de novembro de 2020]) e de 1.245 milhões (na linha a 12 meses [e com maturidade em 21 de maio de 2021]).