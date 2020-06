Actualidade

O Código de Conduta dos magistrados judiciais foi hoje aprovado em reunião plenária do Conselho Superior da Magistratura (CSM), órgão de gestão e disciplina dos juízes, divulgou hoje o CSM.

O Conselho Superior da Magistratura refere em comunicado que foi "aprovado o Código de Conduta dos Magistrados Judiciais, adotado pelo CSM na sequência das recentes alterações ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, e que oportunamente será divulgado" o teor do mesmo.

Estava previsto que o Código de Conduta agora aprovado regulamentasse a obrigação dos juízes entregarem uma declaração de rendimentos, património e interesses junto do CSM, à semelhança do que os titulares de cargos públicos têm de fazer junto do Tribunal Constitucional.