Covid-19

O cineasta lusobrasileiro Sérgio Tréfaut considerou hoje que se Portugal não tomar posição face ao que se passa no Brasil, o segundo país do mundo com mais mortes e casos de covid-19, será "cúmplice de um genocídio", pelo silêncio.

"Se Portugal não tomar uma posição face ao que se passa no Brasil, com mais de mil pessoas a morrerem por dia, porque o Governo de Bolsonaro não toma medidas para combater a pandemia, então está a ser cúmplice de um genocídio, pelo silêncio, e está, sim a ter uma atitude paternalista e colonialista", afirmou Tréfaut à Lusa.

O cineasta disse ter contactado o gabinete do primeiro-ministro português, enviado uma carta-aberta ao Presidente da República e depois ter tido uma conversa telefónica com Marcelo Rebelo de Sousa, e pedido audiências aos partidos políticos.