Covid-19

O concurso para atribuir 20 milhões de euros às autarquias do Centro e Norte do país para investirem no sistema de informação cadastral simplificada vai ser lançado na próxima semana, anunciou hoje a ministra da Coesão Territorial.

"Além da necessidade que o país tem desta informação sistematizada, este cadastro vai permitir criar 174 postos de trabalho", avançou Ana Abrunhosa, numa audição na comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, na Assembleia da República, em Lisboa.