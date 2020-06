Covid-19

O PAN vai apresentar como proposta de alteração ao Orçamento Suplementar o alargamento o alargamento do apoio aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas, vetado hoje pelo Presidente da República, anunciou o partido.

Numa nota enviada à comunicação social, o partido indica que, "no seguimento do veto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa" o "Grupo Parlamentar do PAN - Pessoas-Animais-Natureza vai reapresentar em sede Orçamento de Estado Suplementar uma nova proposta, dada a importância socioeconómica da medida, no atual contexto de surto de Covid-19".

De acordo com o texto, o PAN vai propor igualmente, na discussão do Orçamento Suplementar em sede de especialidade, "que o regime sucedâneo do 'lay-off' se aplique também aos sócios-gerentes, algo de elementar justiça".