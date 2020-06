Actualidade

O Conselho de Administração da TAP vai pedir aos acionistas na assembleia-geral da transportadora, dia 30 de junho, que não avancem com uma proposta que pode ter como consequência a dissolução da sociedade ou redução do capital.

De acordo com a convocatória e as propostas publicadas no 'site' da companhia aérea, para votação na AG, no programa original da reunião magna da TAP, que data de 29 de maio, o ponto quatro tinha como objetivo "deliberar nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais" sobre "a dissolução da Sociedade", a "redução do capital social para montante não inferior ao capital próprio da Sociedade, com respeito, se for o caso, do disposto no número 1 do artigo 96.º do Código das Sociedades Comerciais" ou "a realização, pelos senhores acionistas da Sociedade, de entradas para reforço da cobertura do capital".

Mas, numa proposta de deliberação posterior, de 15 de junho, assinada pelo Conselho de Administração, a companhia aérea pede à AG que não adote nenhuma das medidas previstas no artigo 35º.