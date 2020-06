Covid-19

A França registou 57 mortes nas últimas 24 horas provocadas pela pandemia de covid-19, somando agora 29.720 óbitos desde o início da pandemia, segundo indicaram hoje os serviços de saúde.

Paralelamente, a queda do número de pacientes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos manteve-se com 682 no total, menos 19 do que no relatório publicado na segunda-feira, segundo a Direção Geral da Saúde francesa.

Do total de óbitos, 19.232 ocorreram em hospitais e 10.488 em lares de idosos.