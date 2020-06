Venezuela

A defesa de Alex Saab, considerado pelas Estados Unidos da América (EUA) como testa-de-ferro de Nicolás Maduro, apresentou um pedido de 'habeas corpus' no Supremo Tribunal de Justiça cabo-verdiano para a sua libertação, confirmou à Lusa o seu advogado.

O advogado José Manuel Pinto Monteiro, que lidera em Cabo Verde a defesa do empresário colombiano, detido em 12 de junho pela Interpol e autoridades policiais cabo-verdianas, quando fazia escala na ilha do Sal, explicou que um segundo recurso, contra a detenção, também já deu entrada no tribunal daquela ilha, tendo passado para o Tribunal da Relação do Barlavento, na ilha de São Vicente.

De acordo com o advogado, e embora sem adiantar pormenores dos dois recursos, o pedido de 'habeas corpus' visa a forma como a detenção foi realizada, "entre outros aspetos" do processo, tendo sido já realizada uma audiência entre as duas partes, no Supremo Tribunal de Justiça, na segunda-feira.