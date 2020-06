Covid-19

O Governo cabo-verdiano decidiu adiar para agosto a retoma dos voos internacionais no arquipélago, inicialmente prevista para julho, alegando o recrudescimento dos casos de covid-19 na Europa, nomeadamente em Portugal, disse à Lusa o ministro do Turismo.

"O que se fez foi a avaliação daquilo que está a acontecer na Europa, designadamente em Portugal que é o nosso principal parceiro, com o recrudescimento dos casos na última semana, nomeadamente na zona metropolitana de Lisboa, e também com algum aumento de casos nas ilhas", afirmou o ministro do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos.

Desde 19 de março que Cabo Verde suspendeu todas as ligações aéreas internacionais para conter a propagação da pandemia de covid-19, permitindo apenas voos de repatriamento.