Covid-19

As exportações poderão cair 25% face ao 2019, sendo a variável macroeconómica mais afetada com o agudizar da crise económica desencadeada pela pandemia de covid-19, indica um estudo da consultora EY, que alerta para consequências assimétricas desta crise.

O estudo assinala que, apesar de o impacto imediato da pandemia por via do confinamento ter atingido todos os países, as consequências económicas não serão iguais para todos, devido ao peso do turismo e à margem orçamental dos governos para atuarem e atenuarem ou reverterem os efeitos desta crise.

"Tal como países mais dependentes de setores mais afetados, como o turismo, enfrentarão maiores desafios na retoma económica, também os países onde os governos dispõem de um espaço orçamental menor serão aqueles onde o impacto da pandemia será mais prolongado", refere a terceira edição do Caderno de Notas sobre "A crise económica da covid-19", da EY com supervisão de Augusto Mateus, strategic consultant da consultora.