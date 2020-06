Actualidade

As longas-metragens "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, e "O Fim do Mundo", de Basil da Cunha, estão entre os 22 filmes selecionados para a Competição Nacional do festival IndieLisboa, que começa em 25 de agosto.

A secção Novíssimos, que apresenta obras de jovens cineastas em início de carreira, inclui 14 filmes, entre os quais "La Leyenda Negra", de Patricia Vidal Delgado, a primeira 'longa' de uma realizadora portuguesa, no festival de Sundance, para o qual foi selecionada este ano.

Segundo o anúncio feito hoje pela organização do IndieLisboa, a Competição Nacional do festival conta com cinco longas-metragens e 17 'curtas', de produção ou coprodução portuguesa, entre as quais "O Fim do Mundo", de Basil da Cunha, selecionada para o festival de Locarno (Suíça), e "A Metamorfose dos Pássaros", primeira 'longa' de Catarina Vasconcelos, que já deu à realizadora os prémios da crítica internacional, na secção Encontros do festival de Berlim, e o de melhor filme, em Vilnius.