Actualidade

O presidente do PS, Carlos César, condenou hoje "jogos de caráter regional" em torno da TAP, alegando que a companhia aérea está em risco de fechar e precisa com urgência de financiamento do Estado.

"Não devemos avaliar a principal transportadora aérea portuguesa como um assunto de menor importância ou como uma empresa que deva ser objeto de jogos de caráter regional. Nós estamos perante uma empresa que não parece prescindível do ponto de vista da projeção do nosso desenvolvimento económico e social", defendeu Carlos César, em declarações aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa.

O presidente do PS alegou que sem injeção de dinheiro do Estado a TAP fecha.