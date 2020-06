Covid-19

O Brasil voltou a registar mais de mil mortes diárias devido à covid-19, com 1.374 óbitos e 39.436 novos casos nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde do país.

De acordo com o executivo, 556 das 1.374 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados de hoje.

O Brasil, segundo país do mundo com mais mortos e infetados, totaliza agora 52.645 vítimas mortais e 1.145.906 pessoas diagnosticadas desde o início da pandemia, registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.