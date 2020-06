Covid-19

O Senado brasileiro aprovou na terça-feira a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que adia para novembro as eleições municipais no país, inicialmente previstas para outubro, devido à pandemia da covid-19.

De acordo com a proposta aprovada, a primeira volta do sufrágio municipal ocorrerá em 15 de novembro, e a segunda no dia 29 do mesmo mês. As datas iniciais eram 04 e 25 de outubro.

O senador Weverton Rocha, relator do projeto, afirmou que a convicção da necessidade de adiamento é compartilhada por várias autoridades das áreas de saúde e eleitoral.