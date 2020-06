Actualidade

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) brasileiro, Augusto Heleno, afirmou à Polícia que o Presidente, Jair Bolsonaro, nunca teve "óbices ou embaraços" para substituir membros da sua segurança pessoal, contrariando a versão do chefe de Estado.

A informação foi avançada na terça-feira pelo jornal O Globo, que citou o depoimento do general Augusto Heleno à Polícia Federal (PF).

"Não houve óbices ou embaraços. Por se tratar de militares da ativa, as substituições do Secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, do Diretor do Departamento de Segurança Presidencial e do Chefe do Escritório de Representação do Rio de Janeiro foram decorrentes de processos administrativos internos do Exército Brasileiro", escreveu o ministro, num ofício enviado ao órgão policial.