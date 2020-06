Actualidade

Um irmão de Donald Trump deu entrada de uma ação em tribunal para impedir a publicação de um livro potencialmente comprometedor, escrito por uma sobrinha do Presidente dos EUA sobre a família, noticiou o New York Times.

Com o título "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Demasiado e nunca suficiente: como a minha família criou o homem mais perigoso do mundo"), o livro tem publicação prevista para 28 de julho.

Robert S. Trump pediu a um tribunal de Queens, em Nova Iorque, que impedisse a publicação do livro de Mary L. Trump, alegando que a autora teria violado um acordo de confidencialidade que assinou nos anos 1990, relacionado com a herança de Fred Trump, seu avô e pai de Donald Trump.