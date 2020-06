Actualidade

Os colégios privados conseguiram cumprir os objetivos do 3.º período sem deixar conteúdos para trás, segundo o presidente da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), que faz um balanço positivo do ensino a distância.

Durante o 3.º período, que termina na sexta-feira, os colégios privados também funcionaram à distância, com professores e alunos ligados através do 'online', mas, ao contrário das escolas públicas, os constrangimentos do novo modelo de ensino pouco se fizeram sentir e no final do ano letivo os objetivos foram cumpridos.

"Alguns colégios até optaram por manter o calendário escolar que já tinham definido no início do ano, porque foi cumprido o percurso educativo que tinham planeado e, portanto, não viram necessidade de prolongar as aulas até dia 26", contou à Lusa o presidente da AEEP, Rodrigo Queiroz e Melo.