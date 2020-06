Actualidade

Um novo projeto quer transformar Macau na sede internacional da "Hollywood do Oriente", uma oportunidade para a indústria criativa do território, mas que depende da escala e dos moldes do investimento, segundo dois economistas ouvidos hoje pela Lusa.

O projeto foi anunciado em Langfang, China, e é copatrocinado por mais de 100 artistas da indústria chinesa de entretenimento do cinema e da televisão, entre eles o ator Jackie Chan.

O objetivo é seguir o modelo norte-americano de Hollywood e indiano de Bollywood, desta feita para reforçar a competitividade internacional daquele que é "o segundo maior mercado de filmes do mundo", a China, anunciou o líder do grupo que quer liderar o investimento, Wang Haige.