Actualidade

A cidade de Charleston, na Carolina do Sul, historicamente um dos maiores centros do comércio de escravos, aprovou na terça-feira a remoção de uma estátua do antigo vice-presidente dos Estados Unidos John C. Calhoun.

A resolução, aprovada por unanimidade pelo Conselho Municipal, autoriza a remoção da estátua do antigo vice-presidente dos EUA e senador da Carolina do Sul, defensor da escravatura, de um monumento com uma altura de 30 metros na Praça Marion, no centro da cidade.

O Conselho Municipal informou que a estátua de Calhoun será colocada permanentemente "em local apropriado, onde será protegida e preservada".