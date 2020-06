Actualidade

O futebolista internacional português Cédric Soares assinou um contrato de "longo prazo" com o Arsenal, depois de ter chegado aos 'gunners' por empréstimo do Southampton, anunciou hoje o clube londrino, sem revelar a duração do vínculo.

"Temos o prazer de confirmar que os defesas David Luiz, Pablo Mari e Cedric Soares acordaram ficar connosco depois do fim da temporada. Além disso, Dani Ceballos prolongou o seu empréstimo do Real Madrid até ao fim da presente época", lê-se no sítio dos 'gunners' na Internet.

Sobre a duração do contrato do defesa português, o clube, 10.º classificado da Premier League, diz apenas que Cedric Soares "vai jogar no clube de forma permanente, mediante um contrato de longo prazo".