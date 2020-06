Actualidade

Os investigadores Luciano Reis e Carlos Jorge Espanhol estão a trabalhar num projeto de inventariação dos diversos protagonistas do fado, desde finais do século XIX até à atualidade, que vai dar origem a uma história em dez volumes.

Trata-se da obra "Figuras do Fado", que vai apresentar biografias, pessoais e artísticas, de mais de 300 nomes, entre fadistas, músicos, compositores, poetas e produtores, disse à agência Lusa Luciano Reis, que qualificou o projeto como "inédito".

"A ideia é sintetizar todos aqueles que têm intervindo no universo fadista", disse o investigador da história das artes do palco, autor de outros títulos, nomeadamente sobre a "História do Circo" e "História do Parque Mayer", esta em parceria com Jorge Trigo.