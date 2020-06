Actualidade

A indústria britânica vai precisar de apoio para compensar o choque do 'Brexit', mesmo se negociar um acordo com a União Europeia (UE), devido ao impacto previsto, refere um estudo publicado hoje.

"No futuro, o Governo do Reino Unido precisa de reconhecer que a indústria [manufatureira] vai sofrer um choque do Brexit, mesmo no cenário ideal, e poderá ter de criar um conjunto de medidas para mitigar", refere o estudo "Indústria e Brexit", publicado hoje pelo instituto UK in a Changing Europe, sediado na universidade King's College London.

Subsídios estatais aos salários, empréstimos e adiamento do pagamento de impostos, medidas que o Governo britânico introduziu durante a pandemia covid-19, são sugeridos no estudo.