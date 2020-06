Actualidade

A taxa de poupança das famílias aumentou 2,9 pontos percentuais no primeiro trimestre face ao mesmo período de 2019, devido à redução do consumo privado associada à pandemia de covid-19, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Considerando valores trimestrais efetivos e não valores anuais, a taxa de poupança das famílias aumentou 2,9 p.p. [pontos percentuais] no 1.º trimestre de 2020 face a igual trimestre do ano anterior, refletindo sobretudo a redução do consumo privado", pode ler-se numa caixa das Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional que o INE divulgou hoje, que assinala "o contexto da pandemia de covid-19".

Segundo o instituto, "o rendimento disponível manteve-se em crescimento, observando-se um aumento das remunerações, que ainda não refletem no 1.º trimestre os impactos negativos da pandemia covid-19, e das prestações sociais recebidas".