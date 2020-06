Moçambique/Ataques

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, admitiu hoje o apoio de Portugal a Moçambique face à situação no norte do país e dos grupos armados, mas isso depende de um pedido do Governo de Maputo.

"Não existe na União Europeia (UE) e na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) qualquer ideia de uma intervenção de apoio, mas isso poderá vir a justificar-se se houver impulso nesse sentido da parte do Governo de Moçambique", afirmou João Gomes Cravinho numa audição na comissão parlamentar de Defesa.

Na comissão, três deputados, do CDS (João Gonçalves Pereira), PS (Manuel Afonso) e PSD, colocaram perguntas sobre a "situação complexa" em Moçambique e questionaram, pela segunda reunião consecutiva, o ministro sobre a posição portuguesa.