Actualidade

Lisboa, 24 jun 2020 - O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) condenou hoje a reestruturação anunciada pelo Montepio que prevê o fecho de 31 balcões do banco, sublinhando que as estruturas representativas dos trabalhadores têm de ser ouvidas no processo.

Em comunicado, o SNQTB diz que "condena uma eventual reestruturação a ser implementada pelo Montepio Geral, a qual anuncia a redução da rede de balcões do banco Montepio" e acrescenta que irá pedir uma reunião urgente com a administração do banco "com o objetivo de acautelar eventuais consequências para os trabalhadores".

O presidente do SNQTB, Paulo Gonçalves Marcos, afirma que o sindicato está "a seguir de perto e com preocupação" o anúncio da reestruturação e sublinha que "eventuais processos de reestruturação e alteração de estruturas, entre outras práticas de reorganização interna das empresas, têm de ter o envolvimento e pronúncia das estruturas representativas dos trabalhadores".