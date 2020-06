Covid-19

O Ministério das Finanças reagiu hoje aos números do défice publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) destacando o "forte impacto que a pandemia da covid-19 teve na evolução da economia portuguesa".

De acordo com o INE, o saldo orçamental registou um défice de 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre do ano, uma estimativa que "reflete já o forte impacto que a pandemia da covid-19 teve na evolução da economia portuguesa", afirma o Ministério das Finanças em comunicado, lembrando que o défice ocorre "depois de em 2019 ter atingido, pela primeira vez em democracia, um saldo excedentário (+0,2% do PIB)".

No primeiro trimestre, o saldo orçamental das Administrações Públicas registou um défice de 1,1% do PIB, de 570,9 milhões de euros, refletindo assim "o efeito da pandemia a partir de março", reforça o gabinete liderado por João Leão.