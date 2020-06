Actualidade

A União Europeia (UE) anunciou hoje mais 52,5 milhões de euros para apoiar a região do Sahel e Lago Chade, no âmbito do fundo fiduciário de emergência para África.

Da verba de 52,5 milhões, uma parcela de 15 milhões é alocada ao Mali, outro tanto ao Níger, oito milhões de euros à Guiné Conacri, sete ao Burkina Faso, 4,25 para o Chade e outros 3,26 ao Senegal.

Os novos programas aprovados no âmbito do fundo focam-se no reforço da resiliência, emprego e estabilidade na região do Sahel e Lago Chade e também na resposta à pandemia da covid-19.