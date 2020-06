Actualidade

Quase sete mil trabalhadores de vigilância privada foram fiscalizados pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), de dezembro a junho, dando lugar a abertura de mais de 500 procedimentos inspetivos, revelou hoje a autoridade aos deputados.

A inspetora-geral da ACT, Luísa Guimarães, numa audição no parlamento sobre a situação laboral no setor da segurança privada, a requerimento do BE, disse aos deputados que, a partir do final de 2019 e em 2020, se "intensificou muito" a atuação nas empresas de vigilância privada, "muito por causa da temática" da transmissão de estabelecimento que, segundo a ACT, não é cumprida por muitas empresas.

Mediante a existência de um novo concurso, várias empresas são substituídas pelas concorrentes, mas o Código do Trabalho determina que os trabalhadores da empresa que perdeu o concurso passem para a nova empresa prestadora dos serviços, que passa a assumir a posição do empregador nos contratos de trabalho dos trabalhadores, mantendo direitos como a retribuição ou a antiguidade, só que algumas empresas alegam que não se aplica essa regra da transmissão de estabelecimento, como as da Associação Nacional das Empresas de Segurança (AESIRF).