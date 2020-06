Covid-19

Cinco utentes do Serviço de Urgência do Hospital de Torres Vedras testaram positivo para covid-19 e a unidade está a efetuar testes a doentes e profissionais que passaram por aquele serviço na última semana.

"Estão já confirmados cinco casos de infeção por covid-19", informou o Centro Hospitalar do Oeste, onde se integra o Hospital de Torres Vedras, adiantando que "estão a ser realizados os testes a todos os contactos internos e externos, aguardando-se o resultado dos mesmos".

Elsa Baião, presidente do conselho de administração do CHO, disse à agência Lusa que o foco está relacionado com um doente assintomático que foi assistido no Serviço de Urgência Geral, onde esteve internado "com patologias não respiratórias", tendo sido testado antes de ter alta, e "validado como negativo".