Covid-19

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, anunciou hoje que pretende negociar com os parceiros internacionais um perdão da dívida do Estado e subvenções para que o país continue o "difícil caminho do desenvolvimento sustentável".

Ao intervir na Assembleia Nacional, durante a segunda sessão parlamentar ordinária de junho, o chefe do Governo explicou que o Orçamento do Estado para 2021 "contemplará as medidas de recuperação da economia, alinhadas com a agenda estratégica de desenvolvimento sustentável", face às consequências económicas no arquipélago da pandemia de covid-19.

"Esta será um instrumento de diálogo e concertação com os parceiros internacionais, para obtenção do perdão da dívida e subvenções que permitam a Cabo Verde dotar-se de meios e condições para trilhar o difícil caminho do desenvolvimento sustentável. Este é o momento que interpela toda a nação cabo-verdiana. É o momento mais importante da vida da nação cabo-verdiana e estamos conscientes e firmes de que iremos vencer", assumiu Ulisses Correia.