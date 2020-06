Covid-19

O grupo de serviços aeroportuários suíço Swissport pretende reduzir mais de 4.000 postos de trabalho no Reino Unido, cerca de metade da mão-de-obra no país, devido ao impacto da pandemia no tráfego aéreo, foi hoje anunciado.

O grupo de 'handling' (assistência em terra), que está presente em aeroportos como o Heathrow e Gatwick, em Londres, disse hoje num comunicado que terá de reduzir a sua dimensão para sobreviver à crise.

Um porta-voz da Swissport disse à AFP que o grupo estava mesmo a considerar a possibilidade de reduzir cerca de 4.500 postos de trabalho no total, tal como foi referido anteriormente pelos meios de comunicação britânicos, que citaram um 'email' da administração.